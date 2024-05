Monika Brodka kusiła wdziękami prosto ze sceny koncertu TVP! Tym razem odsłoniła naprawdę sporo!

Tak wyglądał koncert „Urodziny w Europie! Dobrze, że jesteśmy razem”

„O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól, święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos”. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty koncert z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W wydarzeniu „Urodziny w Europie! Dobrze, że jesteśmy razem” z udziałem orkiestry i wybitnych solistów pod batutą Jana Stokłosy spotkali się artyści kilku pokoleń i różnych światów muzycznych, m.in.: Kayah, Andrzej Piaseczny, Kwiat Jabłoni, Ania Dąbrowska, Natalia i Paulina Przybysz, Igor Herbut, Julia Pietrucha, Organek, Błażej Król, Mela Koteluk, Grubson i chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Artyści zaprezentowali nowe aranżacje znanych przebojów, a tym samym zabrali widzów w niepowtarzalną muzyczną podróż po polskiej scenie muzycznej ostatnich dwudziestu lat. Koncert poprowadzili Sylwia Dekiert i Radosław Brzózka.