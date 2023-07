Tak mieszkają „Chłopaki do wzięcia”. Niektórzy z nich to naprawdę niezłe partie! Nowoorleańska willa Jerry'ego robi piorunujące wrażenie!

Tak mieszkają „Chłopaki do wzięcia”

„Chłopaki do wzięcia” już od ponad 10 lat są jednym z największych telewizyjnych hitów. Dokumentalny serial Polsat Play przedstawiający często niełatwe miłosne perypetie mężczyzn ze wsi i małych miasteczek okazał się prawdziwym hitem doczekał się już 23 sezonów.

Przez lata w „Chłopakach do wzięcia” pojawiła się masa bohaterów, którzy liczyli na to, że udział w programie pomoże im w znalezieniu długo wyczekiwanej miłości. Widzowie jednak często podchodzą dość sceptycznie do szans uczestników na odnalezienie tej jedynej, nierzadko krytykując ich wygląd, maniery, czy to, jak mieszkają. Jednak jeśli chodzi o to ostatnie, to niektórzy z „Chłopakach do wzięcia” mają naprawdę piękne domy, które jak się później okazało, pomogły im w znalezieniu miłości!