Dziś Ewelina Ruckgaber zniewala urodą. A kiedyś? Gwiazda „Gliniarzy” przez lata mocno się zmieniła!

Tak Ewelina Ruckgaber wyglądała na początku swojej kariery!

Nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, że aktorska kariera Eweliny Ruckgaber sięga jeszcze późnych lat 90., gdy ta była jeszcze nastolatką. Aktorka mając zaledwie 13 lat zaliczyła swój debiut na szklanym ekranie jako Agata w serialu „Tata, a Marcin powiedział” . Kilka lat później młoda aktorka zaczęła coraz częściej pojawiać się w znanych polskich serialach, grywając to coraz poważniejsze role. W 2003 roku telewidzowie mogli oglądać ją w roli Sylwii w „Na Wspólnej”, a niedługo później jako Agata Wąsowska dołączyła do obsady „Pierwszej miłości”.

Ewelina Ruckgaber to postać, którą z pewnością kojarzy większość telewidzów oraz wszyscy ci, którzy interesują się światem polskiego show-biznesu. Piękna aktorka cieszy się dziś niesłychaną popularnością. Wszystko za sprawą roli Natalii Nowak w „Gliniarzach” , w których występuje od blisko 7 lat. Choć aktorka może pochwalić się całkiem bogatym aktorskim CV, to nie jest tajemnicą, że jest głównie kojarzona z rolą policjantki z serialu Polsatu.

Przez kolejne lata Ewelina Ruckgaber regularnie pojawiała się na szklanych ekranach, jednak najczęściej były to małe epizodyczne rólki w produkcjach takich jak „Drogówka”, „Na sygnale” czy „Barwy szczęścia”. Przełom w jej karierze nastąpił w 2016 roku, kiedy to zaangażowano ją do roli Natalii Nowak w debiutującym wówczas na antenie Polsatu serialu „Gliniarze”. Od tego momentu jej kariera wskoczyła na wyższy bieg i zaczęto ją uważać za prawdziwą gwiazdę. Aktorka zaczęła być rozchwytywana przez media i regularnie zapraszano ją na różnego rodzaju medialne imprezy. Co więcej, doszło do tego, że trzy lata temu zaproszono aktorkę do udziału w 12. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”.