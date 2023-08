Edyta Jungowska kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała! Skradła serca widzów jako Bożenka z „Na dobre i na złe”

W telewizji Jungowska zadebiutowała rolą Konstancji Weber w „Amadeuszu” Petera Shaffera w reżyserii Macieja Wojtyszki w spektaklu Teatru Telewizji. We wspomnianym stworzyła blisko 30 ról, m.in. brawurową Elizę Doolittle w wyreżyserowanym przez Macieja Wojtyszkę przedstawieniu Pigmalion (1998). W latach 1995–2000 z kolei występowała w Kabarecie Olgi Lipińskiej.

To nie Teatr Telewizji dał jej jednak największą rozpoznawalność i popularność. Ta przyszła za sprawą roli siostry Bożenki w serialu „Na dobre i na złe”. Ma na koncie także role skierowane dla najmłodszego widza - Jungowska występowała bowiem w programie dla dzieci „Ala i As”. Co ciekawe - niewielu może pamiętać, że była również gościem jednego z odcinków 1. edycji programu „Top Model” TVN. Oprócz seriali sławę przyniosło jej też podkładanie głosu w filmach dla dzieci. Jungowska obecnie nie należy do celebrytów, którzy regularnie widywani są na czerwonych dywanach. Kilka lat temu aktorka zdecydowała się na przerwę od grania. Co teraz robi zawodowo?