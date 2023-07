„Egzorcysta: Wyznawca”. David Gordon Green udanie wskrzesił „Halloween”. Teraz reaktywuje „Egzorcystę”!

„Egzorcysta” straszy do dzisiaj

O czym jest „Egzorcysta: Wyznawca”?

Od śmierci ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom Jr, zdobywca nagrody Tony i nominowany do Oscara® za „Pewnej nocy w Miami”) samotnie wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (debiutantka Olivia Marcum) znikają w lesie, aby powrócić trzy dni później, nie pamiętając, co się z nimi stało, uruchamia to łańcuch wydarzeń, które zmuszą Victora do konfrontacji ze złem. Zdesperowany, szukając pomocy, odnajduje Chris MacNeil.