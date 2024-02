Elżbieta Dmoch przez COVID nie mogła chodzić, a teraz dotarły TAKIE wieści! Redakcja Telemagazyn

Przeboje słynnego zespołu 2 plus 1 śpiewała w PRL-u cała Polska. Czy jest ktoś, kto nie zna takich kultowych piosenek jak „Windą do nieba”, „Chodź, pomaluj mój świat” czy „Iść w stronę słońca”? Z pewnością choć raz każdemu z nas obiły się one o uszy! Choć Elżbieta Dmoch, piosenkarka i najbardziej rozpoznawalna twarz zespołu, od lat nie występuje już przed publicznością, miewa się nie najgorzej. Co dziś u niej słychać?