„Emanet” odcinek 121. Seher nie może się otrząsnąć po słowach Selima. Yaman prosi ją o pomoc przy przyjęciu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 120. w piątek, 29.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher nie może się otrząsnąć po słowach Selima. Bardzo krępuje ją towarzystwo Yamana, ten zaś czerpie wyraźną przyjemność z jej słodkiego zawstydzenia. Selim prosi Seher o spotkanie, ona sugeruje jednak, że przez jakiś czas nie powinni się widywać. Selim w rozmowie z Fratem wspomina, że poszukuje kogoś, kto zastąpi Seher w restauracji. Na wieść o tym Ali od razu proponuje Kiraz. Seher jest pod wrażeniem zachowania Yamana. Tymczasem Zuhal nie może znieść, że tych dwoje coraz bardziej się do siebie zbliża. İkbal próbuje sprowokować Selima i każe mu jechać do Arifa, gdzie Yaman zabrał Seher i Yusufa. Załamany widokiem szczęśliwej trójki Selim wraca do restauracji, gdzie niespodziewanie pojawia się Ferit Camgöz, proponując mu układ przeciwko Yamanowi. Selim odprawia go z kwitkiem, ale mężczyzna zostawia swoją wizytówkę. Yaman przygotowuje rocznicę ślubu Ziyi i İkbal, radzi się Seher, ona jednak zupełnie inaczej interpretuje jego pytania.