„Emanet” odcinek 111. Seher uwięziona w magazynie! Razem z nią jest Yaman [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 111. w piątek, 15.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Seher nie powróciła do równowagi psychicznej. Boi się wyjść z domu!

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ali wybiera się do Izmiru na policyjną akcję. Begüm zamierza wrócić do domu. Ku jej niezadowoleniu Ali oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa powinna zostać z Kiraz i Sultan. Yaman nie ma odwagi wyznać Seher uczuć. Wszyscy zauważają zmiany, które zaszły w Yamanie. Mężczyzna planuje zabrać Seher w rejs jachtem. Na wieść o tym Zuhal wpada w szał. Podstępem zwabia Seher do magazynu i zamyka ją tam. Nie wie, że razem z Seher uwięziła Yamana.

