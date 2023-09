„Emanet” odcinek 110. Seher nie powróciła do równowagi psychicznej. Boi się wyjść z domu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 110. w czwartek, 14.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher wciąż nie powróciła do równowagi psychicznej po wydarzeniach z Ozanem. Kobieta musi zgłosić się do opieki społecznej, ale boi się wyjść z domu. Yaman postanawia jej towarzyszyć. Każe więc Zuhal odwołać spotkanie, które z trudem udało się zorganizować. Zuhal jest wściekła. Yaman zabiera Seher do kawiarni, ale nie potrafi z nią swobodnie rozmawiać. Ciotka Sultan podstępnie namawia Kiraz do wyjścia z domu.

Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku - zdjęcia publikujemy w galerii!