„Emanet” odcinek 109. Yaman z trudem kryje swoje uczucia do Seher. Selim zdradza jej, kto naprawdę ją ocalił! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 109. w środę, 13.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher wraca do domu. Yaman wyposaża jej pokój w aparaturę niezbędną do szybkiego powrotu do zdrowia. Coraz trudniej mu poradzić sobie z uczuciami do Seher. Otacza dziewczynę troskliwą opieką, co zwraca uwagę wszystkich domowników. Seher odwiedza Selim i wyznaje, że to nie on, lecz Yaman uratował jej życie. Seher nie rozumie, dlaczego Yaman to przed nią zataił. Zuhal odchodzi od zmysłów, patrząc jak Yaman i Seher coraz bardziej się do siebie zbliżają. Begüm wciąż próbuje zwrócić na siebie uwagę Alego, jednocześnie nie może znieść widoku Alego i Kiraz razem.