„Emanet” odcinek 155. Yaman prosi İkbal, by pomogła Seher. Zuhal leci po dowód, który ma pogrążyć przyszłą żonę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 155. w piątek, 17.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Przez zazdrość o Elę, Seher robi się opryskliwa wobec Yamana. Mężczyzna nie rozumie, skąd ta nagła zmiana w zachowaniu. Prosi Cengera o radę. Ten sugeruje, że przyczyną może być niepełny posag Seher. Yaman zleca zakup wszystkiego, co potrzebne jest młodej parze i prosi İkbal, by razem z Seher skompletowały posag. Seher jest skrępowana tą sytuacją. Najbardziej niezręcznie czuje się podczas wyboru nocnej bielizny i pościeli. İkbal raz po raz robi erotyczne aluzje, co jeszcze bardziej zawstydza Seher. Zuhal leci do Londynu, by zlecić grafologowi sfałszowanie obciążającej Seher korespondencji z Kevser. Ibrahim prosi Kiraz, by wpłynęła na Alego i przekonała komisarza, co do szczerości uczuć Ibrahim wobec Czarnej.