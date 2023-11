„Emanet” odcinek 162. Seher wpada jak śliwka w kompot. Zuhal, Selim i İkbal mają wszystko, czego potrzebują! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 162. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Zuhal, sugeruje Yamanowi, że to Seher ukradła jego kartę kredytową na co Yaman ostro reaguje. W międzyczasie Seher wpada jak śliwka w kompot - Zuhal, Selim i İkbal mają wszystko, aby ją pogrążyć. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 162. odcinku serialu „Emanet”.