„Emanet” odcinek 181. Yaman nie może się przemóc, by czuwać przy Seher. Neslihan wpada w kłopoty! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 181. w środę, 27.12.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher wychodzi cało z wypadku. Yaman nie może się przemóc, żeby zostać przy niej w szpitalu, więc prosi o to Cengera. Na wieść o promocyjnej cenie kursu, Neslihan jedzie się zapisać. Na miejscu nie tylko dowiaduje się, że nie ma żadnej promocji, ale też zostaje oskarżona o kradzież. Wstrząśnięta Neslihan ucieka, ale policja rusza jej śladem. Zuhal robi wszystko, żeby Nedim nie dowiedział się, że nagranie, które otrzymał Yaman zostało zmontowane. Seher wraca do domu. Kiraz wydaje kolację dla Ibrahima, próbując odwieść go od decyzji o przeniesieniu. Ten zaś, po odrzuceniu przez Czarną, nie wyobraża sobie pracy razem z nią.