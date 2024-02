„Emanet” odcinek 218. Speszona Kiraz bezskutecznie unika Alego, bo Sultan nie odpuszcza młodym. Zuhal planuje zemstę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Po rozmowie z ciotką Sultan, Kiraz nie może znaleźć sobie miejsca. Nie wierzy, że Ali mógłby ją zechcieć i postanawia go unikać, symulując chorobę. A ciocia Sultan robi wszystko, by Ali i Kiraz spędzali czas razem, prosi go więc, żeby zaopiekował się chorą. Oboje młodzi są tym bardzo zawstydzeni. Seher wciąż nie może wybaczyć Yamanowi, że uwierzył w pomówienia na jej temat. W rozmowie wyrzuca mu cały swój ból. Yaman jest bezradny, nie ma pojęcia jak to wszystko naprawić. İkbal przeprasza Seher za to, co zrobiła jej Zuhal. A Zuhal nie może znieść tego, że siostra tak bezwzględnie ją wykorzystała i poprzysięga zemstę. Ali zwierza się Arifowi ze swoich rozterek, a ten radzi mu podążyć za głosem serca. Ali postanawia oświadczyć się Kiraz i mówi o tym Sultan. Przypadkiem ich rozmowę słyszy również Kiraz.