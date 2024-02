„Emanet” odcinek 220. Dramat goni dramat! Tragicznie przerwane zaręczyny Kiraz i Alego oraz Selim na łasce Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Sultan sporządza listę weselnych gości. Ali zaprasza Kiraz na spotkanie. Dziewczyna wkłada białą suknię Sultan z czasów młodości. Wygląda przepięknie. Ali jest zauroczony jej urodą. Nedim i jego ludzie ustalają miejsce pobytu Selima. Seher to słyszy i sama postanawia wymierzyć sprawiedliwość. Każe zawieźć się do Selima i oskarża dawnego przyjaciela o zrujnowanie jej życia i zburzenia rodziny. Yaman słysząc jej słowa po raz kolejny uświadamia sobie, jak wielki popełnił błąd. Ikbal jest przerażona myślą, że Selim powie Yamanowi prawdę. Ekipa Alego dostaje informację, że brat Kiraz uciekł z więzienia. Niestety, nie mają możliwości ostrzec ukochanych. Ali oświadcza się Kiraz, a ta zgadza się bez wahania. W tym samym momencie padają strzały. Kiraz umiera. Ali strzela do Erdala opróżniając cały magazynek.