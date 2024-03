„Emanet” odcinek 237. Yaman się oświadcza! Seher denerwuje się przed „nocą poślubną”! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Podążając za wskazówkami Yamana, Seher trafia do ogrodu, gdzie Yaman przygotował romantyczne zaręczyny. Przy okazji okazuje się, że zniknięcie obrączki to jego sprawka. İkbal nie może znieść widoku szczęśliwej pary. Seher bardzo denerwuje się przed "nocą poślubną" z Yamanem. Dondu wyznaje Melahat, że to Zuhal zniszczyła jej plan donosząc o wszystkim Yamanowi.

