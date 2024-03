„Emanet” odcinek 233-245. Co się wydarzy? İkbal będzie próbowała pozbyć się Seher na wszelkie sposoby! Posunie się do najgorszego! Redakcja Telemagazyn

Nadchodzące odcinki tureckiego serialu „Dziedzictwo” sprawią, że widzowie nie będą się nudzić! Co się wydarzy w odcinkach 233-245 serialu „Emanet”? İkbal przekroczy wszystkie granice, by pozbyć się Seher raz na zawsze. Także Zuhal nie będzie próżnować... Obie siostry kręcą sznur na szyję. Pytanie brzmi: na swoją szyję, czy Seher i Yamana? Zobacz, co się wydarzy w marcu!