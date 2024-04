„Emanet” odcinek 253. Yaman nie może uwierzyć, że to İkbal ich zdradziła! Jest wściekły! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Dzięki radom Czarnej kolacja İbrahima wypada wspaniale. Wspólne działanie bardzo zbliża ich do siebie. Yaman nie może uwierzyć, że to İkbal ich zdradziła. Opętany wściekłością robi İkbal awanturę, jednak w obawie o Ziyę i o to, jak ta sytuacja może na niego wpłynąć postanawia ukryć przed domownikami zdradę szwagierki, tylko Seher poznaje prawdę. Rządy Zuhal dobiegają końca. Dzięki znajomościom Melahat doprowadza do przeniesienia dotychczasowych współwięźniarek i zastąpienia ich swoimi poplecznicami. Adalet ma pretensje do Neslihan, że ta w tajemnicy przed nią zaręczyła się z Fratem. Dziewczyna jest przyparta do muru i nie wie, jak odkręcić całą sytuację.