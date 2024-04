„Emanet” odcinek 258. Selim i Camgöz wprowadzają zamęt, rozdzielając Seher i Yusufa z Yamanem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ziya bardzo się cieszy z obecności İkbal, zaś Yaman nie do końca wierzy w jej niewinność. Selim z Camgözem szykują się do porwania Seher. Bora dalej zwleka z ogłoszeniem zaręczyn. Pomiędzy Firatem i Borą dochodzi do konfrontacji. Sultan szykuje wiano dla Firata. Czarna postanawia powiedzieć kobiecie prawdę o sytuacji Neslihan i Firata. Lekarzom udaje się odratować Zuhal. Ludzie Yamana wnikliwie sprawdzają wszystko, co dotyczy İkbal, zaostrzają również środki ostrożności w rezydencji. Yaman dostaje informację o pożarze w jednym z magazynów i nie może towarzyszyć Seher i Yusufowi podczas wizyty w szpitalu. Okazuje się, że szpitalu czekają już na nich ludzie Camgöza.