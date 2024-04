„Emanet” odcinek 267. Czarne chmury nad İkbal. Wszyscy dowiadują się, co naprawdę ma na sumieniu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ranny Selim trafia do szpitala. Neslihan jest gotowa zakończyć związek z Borą, jednak on zaskakuje ją i oświadcza, że jego rodzice chcą poznać Neslihan i Adalet. Seher i Yusuf czuwają przy Yamanie w szpitalu. Yaman odzyskuje przytomność. Miłość i troska najbliższych sprawiają, że mężczyzna szybko dochodzi do siebie. İkbal jest pewna, że lada dzień przejmie fortunę Kirimlich. Każe też swoim ludziom szukać szpitala dla Ziyi. Ku jej niezadowoleniu Nedim przyjeżdża do rezydencji, żeby przekazać dobre wieści. Czarna ucieka przed swoimi uczuciami i samym İbrahimem. Jest przerażona, gdy przypadkiem zatrzaskują się razem w areszcie. Wynajęty przez Yamana detektyw znajduje dowody na to, że to İkbal opłaciła Belgin, wynajęła człowieka, który miał zabić Seher i stała za sfabrykowaniem fałszywych dowodów, by ją skompromitować. Ziya jest mimowolnym świadkiem rozmowy detektywa z Nedimem. Ziya przypomina sobie też, że to İkbal popchnęła Kevser. Zuhal żąda od İkbal spotkania. Siostra odmawia, ale Zuhal nie zamierza ustąpić. Ziya, nie mogąc poradzić sobie z emocjami atakuje İkbal.