„Emanet” odcinek 280. Bora porywa Neslihan, gdy ta wychodzi wyrzucić śmieci! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ibrahim odwozi Czarną do domu po długim nocnym dyżurze. Dowiadują się, że w okolicy doszło do rabunku, a sprawca ucieka. Postanawiają włączyć się do pościgu. Gdy Ibrahim ratuje Czarnej życie, dziewczyna przyjmuje jego oświadczyny. Seher i Frat bardzo skrupulatnie przewrotnie planują ucieczkę. Yaman jest jednak przekonany, że rozgryzł ich plan. Yaman zawozi Yusufa na szczepienie. Pielęgniarka podaje mu rzekomo placebo, by zmniejszyć strach chłopca. Okazuje się jednak, że był to lek zaburzający percepcję. Gdy Yaman traci przytomność, Seher zabiera siostrzeńca i ucieka. Oboje dostają nowe dowody tożsamości, a żeby zmylić Yaman, przez jakiś czas mają pozostać w Turcji. Yaman wszczyna pościg. Yusuf nie może wybaczyć ciotce, że nie udzieliła pomocy Yamanowi. Martwi się o stan zdrowia stryjka i w tajemnicy dzwoni do niego, gdy Seher śpi. Yaman wypytuje bratanka o miejsce pobytu. Tymczasem Bora porywa Neslihan, gdy ta wychodzi wyrzucić śmieci.