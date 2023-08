„Emanet” odcinek 85. Seher wychodzi z aresztu! Yaman boi się wyznać jej prawdę o całej sprawie [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 85. w środę, 9.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 85.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Kiraz boi się, że brat ją odnajdzie. Ali mobilizuje wszystkie jednostki, żeby ją chronić i sam bardzo ją wspiera. Begüm w przypływie zazdrości dzwoni do brata Kiraz i podaje mu adres domu Alego. Podczas gdy policja sądzi, że Turgutowi udało się zbiec za granicę, niespodziewanie Yaman przyprowadza mężczyznę na komisariat. Dzięki jego zeznaniom Seher zostaje oczyszczona z zarzutów. Seher jest wdzięczna Yamanowi za ocalenie, Yamana zaś dręczą wyrzuty sumienia, że to on ściągnął na nią kłopoty. Pragnie wyznać Seher prawdę, obawia się jednak, że wtedy dziewczyna go znienawidzi.

