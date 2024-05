Emily Ratajkowski uwielbia prowokować! Prześwitująca sukienka odsłoniła jej piersi i pośladki! Redakcja Telemagazyn

Emily Ratajkowski to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wpływowych modelek na świecie. Celebrytka, która ma polskie korzenie, uwielbia prowokować. Jest świadoma tego, że wielu postrzega ją jako ikonę seksu i śmiało to wykorzystuje. Chociaż od Met Gali 2024 minęło już sporo czasu, to prześwitująca sukienka Emily Ratajkowski, która odsłoniła jej piersi oraz pośladki, wciąż jest szeroko dyskutowana!