Jennifer Lopez niby ubrana, a i tak wszystko było widać! 54-latka zaszalała na Met Gala 2024!

Czym jest Met Gala?

Met Gala, znana również jako Costume Institute Gala, to coroczne wydarzenie charytatywne organizowane przez Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To jedno z najbardziej ekskluzywnych i prestiżowych wydarzeń w świecie mody, które przyciąga uwagę światowych mediów, celebrytów, artystów, projektantów i miłośników mody.

Pierwsza Met Gala odbyła się w 1948 roku, zorganizowana przez publicystkę modową Eleanor Lambert, jako sposób na zebranie funduszy na rzecz nowego skrzydła muzeum - Instytutu Kostiumów. Od tamtego czasu stała się jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń kulturalnych roku.