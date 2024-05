Emily Ratajkowski znowu to zrobiła! Modelka polskiego pochodzenia odsłoniła naprawdę wiele!

Emily Ratajkowski ikoną popkultury

Emily Ratajkowski to amerykańska modelka, aktorka i aktywistka społeczna, która zdobyła światową sławę dzięki swojej niezwykłej urodzie, talentowi oraz odważnym występom. Urodziła się 7 czerwca 1991 roku w Londynie, ale dorastała w Kalifornii. Jej ojciec to amerykański malarz o polskich korzeniach, a matka to profesjonalna nauczycielka i pisarka. Ratajkowski rozpoczęła swoją karierę jako modelka w wieku zaledwie 14 lat, pojawiając się w reklamach i kampaniach różnych marek.

Jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 2013 roku, gdy pojawiła się w teledysku do piosenki „Blurred Lines” Robin Thicke, gdzie... cały świat mógł podziwiać jej piersi! Klip przyniósł jej ogromną popularność i rozpoznawalność na całym świecie. Od tego czasu Ratajkowski stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w świecie mody i rozrywki.