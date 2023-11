Eurowizja Junior 2023. Jak poradziła sobie Maja Krzyżewska? Zobacz zdjęcia z przygotowań i prób 21. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci

Zobacz zdjęcia z prób i przygotowań do 21. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci Nicea 2023!

Eurowizja Junior 2023: kiedy i jak oglądać

W niedzielę 26 listopada w Nicei reprezentująca Polskę Maja Krzyżewska zmierzyła się z pozostałą 15-stką finalistów w walce o zwycięstwo podczas Eurowizji Junior, która odbędzie się we francuskiej Nicei w arenie Palais Nikaďa.

Gdzie i kiedy oglądać Eurowizję Junior 2023

Eurowizja Junior 2023. Jak głosować

Aby oddać głos, należy obejrzeć skrót piosenek pokazujący ujęcia występów z drugiej próby. Dopiero potem internauta ma prawo oddać głos. Właśnie te głosy mają 50% wpływu na wyniki. Swoją punktację przekazują również jurorzy z wszystkich państw uczestniczących w konkursie. Co ważne, głosowanie w obu etapach jest darmowe i dopuszcza oddanie głosu na swój własny kraj.

>>link do głosowania https://vote.junioreurovision.tv/ <<

Lista występów Eurowizja Junior 2023

Ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior! To druga Sara James?

Eurowizja Junior 2023. Kim jest reprezentantka Polski Maja Krzyżewska

Maja pochodzi z Suwałk. Urodziła się w miasteczku Szeszupka w gminie Jeleniewo. Swój warsztat wokalny szkoli w Studiu Piosenki Świetlik w Suwalskim Ośrodku Kultury. Autorami jej piosenki I Just Need a Friend[ są m.in. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór. Wspomniani artyści tworzyli już utwory szyte na miarę Eurowizji - stworzyli m.in. utwór Superhero dla Viki Gabor i Somebody dla Sary James.