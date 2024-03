„Farma 3”. FINAŁ. Kto wygrał Złote Widły i 100 tysięcy? Widzowie zdecydowali! Angelika Kałużna z miażdżącą przewagą nad Amandą Bokisz!

Trzecia edycja „Farmy”

Trzecia edycja „Farmy” rozpoczęła się inaczej niż dwie wcześniejsze, bo do gospodarstwa weszło najpierw osiem kobiet: Magdalena Żuchowska, Annie Ostrowska, Amanda Bokisz, Marta Suwińska, Daria Borkowska, Małgorzata Mikulska, Renata Zalewska, Kamila Rolak i Angelika Kałużna. Dopiero później listę uczestników uzupełnili mężczyźni: Tobiasz Baraniak, Marcin Jeliński, Piotr Żabicki, Seweryn Kiełpin, Tomasz Pawełczyk, Maciej Rudzki i Mateusz Sowik.

W odcinku 39., poprzedzającym finał, wyłoniono trójkę, która ma realne szanse zawalczyć o Złote Widły i kwotę 100 tysięcy złotych oraz tytuł Superfarmera. Przez głupi błąd z rywalizacji wypadła Renia, a do finału przeszła Amanda Bokisz, Angelika Kałużna i Maciej Rudzki, który opuścił farmę wraz ze szczeniakiem Luną, podobnie jak Margo.

Renia poza programem! Finałowa trójka to ogromne zaskoczenie!

Niemal do końca, bo do godz. 15:00 1 marca można było również głosować w specjalnym Plebiscycie „Kłos Internautów”, by wyłonić najbardziej lubianego przez widzów uczestnika. Specjalny Plebiscyt „Kłos Internautów” wygrała Margo!