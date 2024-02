„Farma 3” odcinek 39. Renia poza programem! Finałowa trójka to ogromne zaskoczenie!

„Farma 3” odcinek 39 - co się wydarzyło?

Maciek może być spokojny - on już ma miejsce w finale. Czy może być piękniej? - zapytał sam siebie. Takiego wewnętrznego spokoju nie mają dziewczyny, bo każda z nich musi dać z siebie 100%, żeby dotrwać do finału. A to łatwe nie będzie.

Tuż przed pojedynkiem farmerów odwiedził Szymon, który oznajmił im, że... zabiera ich na plażing i smażing! Chwila relaksu przed stresem - to jest to. Szymon przekazał też kosz słodkości Angelice, który zostawiła jej Margaret. Nie da się ukryć, że Renia miała żal, że to nie ją wsparła Margaret.