„Farma 3” odcinek 38. Margaret odpadła z programu! Amanda zaciera rączki i ciągle jest w grze!

Za nami 38. odcinek programu „Farma 3”. Finał widowiska coraz bliżej, a to oznacza, że wszystkie chwyty są dozwolone! Amanda zaciera rączki i ciągle jest w grze, a show tuż przed końcem opuszcza Margaret!

„Farma 3” odcinek 38 - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z ODCINKA Z każdym dniem finał jest coraz bliżej, a uczestnicy szukają okazji, żeby się wyciszyć. I wtedy wchodzi „Margaret”... Poranne czułości ze szczeniaczkiem były trudne do wytrzymania dla Amandy, która liczyła na małą drzemkę w ciszy. Potem usta 40-latki również się nie zamykały. Prowadzące pojawiły się, żeby odczytać list pozostawiony przez Marcina. Ciepłe słowa pod adresem wszystkich uczestników wywołały uśmiechy. Odpadający dostał także możliwość, aby zwolnić kogoś z kolejnego pojedynku. Wybrał Angelikę, z którą przegrał rywalizację dzień wcześniej.

Ostatnią misją Marcina było dobranie uczestników w pary. Choć Renata nie sądziła, że może za partnerkę mieć Amandę, to właśnie taka była jego decyzja. Kontuzjowana „Margaret” stworzyła duet z Maćkiem. - Mam z nim bardzo dobry kontakt, więc jestem bardzo zadowolona - oceniła. Los, jaki czekał przegraną parę, opisany został w wiadomości, którą do przeczytania otrzymała jedynie Angelika. Nie mogła się dzielić treścią z pozostałymi farmerami aż do Rady Farmy. Za ujawnienie informacji groziło jej natychmiastowe opuszczenie gospodarstwa.

W pojedynku liczył się lepszy czas, ale też i symbole ukryte na trasie rzeki płynącej przez mokradła. Do zebrania było pięć drewnianych medalionów, a zakończenie trasy należało oznajmić uderzeniem w zawieszony wysoko dzwonek. Do pomocy mieli przygotowane dzień wcześniej kije mocy. Pierwsi rywalizację rozpoczęli bojąca się wody „Margaret” oraz Maciek. 23-latek ruszył z zapałem, ale tak bardzo skupiał się na jak najszybszym pokonaniu trasy, że przeoczył dwa zawieszone po drodze medaliony. Na jego szczęście zauważyła je partnerka.

Woda także przerażała Renatę, natomiast Amanda zastanawiała się, czego może spodziewać się po towarzyszącej jej uczestniczce. Nie przepadające ze sobą kobiety jednak współpracowały i wzajemnie się motywowały. - Ten pojedynek nas jeszcze bardziej zbliżył i to było mega - stwierdziła barberka.

Podczas Rady Farmy prowadzące przekazały wyniki. „Margaret” i Maciek pokonali trasę w siedem minut i dwanaście sekund. Renata i Amanda skompletowały medaliony i dotarły do dzwonka w cztery minuty i czterdzieści sześć sekund. Nokaut! Zwycięski duet wygrał bezpieczeństwo, natomiast na drugi team czekał kolejny pojedynek. Przegrany otrzymywał bilet do domu, natomiast lepszy w tym starciu otrzymywał... przepustkę do finału! - Znowu rollercoaster. Z piekła do nieba - skomentował Maciek. Informacja wywołała ożywione rozmowy. Renata ogłosiła, że zarówno Maćkowi jak i „Margaret” życzy wygranej. - Nie mogę uwierzyć, że dzisiaj wracam do domu. Że mogę stąd odejść - poprawiła się 40-latka. - Nie umiem żyć bez tego miejsca, ja się boję tam iść - kontynuowała.

Ten pojedynek to na farmie już klasyka. Postrach farmerów - powiedziała Ilona Krawczyńska, zapraszając na „koale”. Konkurencja polega na wiszeniu na belce, trzymając się jej co najmniej trzema kończynami, a wygrywa ten, kto wytrzyma dłużej. To test siły fizycznej, ale i charakteru. „Margaret” przewidywała, że w opierającej się na wytrzymałości rywalizacji nie ma szans z młodszym i wysportowanym Maćkiem. Okazało się jednak, że oboje mają mnóstwo sił, bo wisząc dłużej niż godzinę i piętnaście minut pobili rekord pierwszej edycji programu!

Zacięty pojedynek musiał kiedyś dobiec końca. Jako pierwsza z belki spadła „Margaret”, która została nagrodzona oklaskami przez Renatę, Amandę i Angelikę oraz prowadzące Ilonę Krawczyńską i Marcelinę Zawadzką. Jej niesamowity czas to godzina i pięćdziesiąt osiem minut! MARGARET OPUŚCIŁA „FARMĘ 3”

