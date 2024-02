„Farma 3” odcinek 34. Amanda z immunitetem! Chce za wszelką cenę wyeliminować Martę!

Maciek szybko przekazuje tę informację reszcie uczestników. Dziewczyny, pozostając spokojne, twierdzą, że poradzą sobie z zadaniami. Później Maciek prosi Angelę, aby przekonała Margo, aby nominowała Martę do pojedynku, podczas gdy Amanda oznajmia jej, że Marta chciała ją nominować, co zdumiewa Margo! Ta wówczas pyta Martę, kogo by nominowała, a ta odpowiada, że nie Margo.

Później Margo decyduje, że kieruje się swoim sercem i nominuje Martę do pojedynku, co wprawia Martę w szok, ponieważ uważała, że to właśnie dzięki niej Margo pozostała dalej w programie. Amanda mówi Reni, że cieszy się, że nie jest nominowana. Następnie przychodzi list, który oznacza niespodzianki dla zwycięzców - spa. To jednak nie wszystko - jedna z osób ze zwycięskiej drużyny ma szansę na immunitet. Amanda nie zamierza odpuścić i uważa, że to właśnie jej należy się ta nagroda. Po burzliwej dyskusji Marcin i Amanda walczą o immunitet, który ostatecznie otrzymuje Amanda.