„Farma 3” odcinek 32. Kolejna farmerka wyleciała z programu! Amanda jest pewna swojego miejsca w finale!

W rozmowie z Margo Maciek wyznał, że celowo podjął taką decyzję, by sprowokować Amandę. Zdaniem Marty, Maciek szybko w ten sposób szybko narobi sobie nowych wrogów. Czyżby szykowała się otwarta wojna między Maćkiem i Amandą?

W tym tygodniu dla najbardziej pracowitych farmerów czekała dodatkowa nagroda. Maciek, jako nowy farmer tygodnia będzie oddawał ze swoich racji po dwie łyżki mleka najbardziej pracowitym farmerom. Początkowo padło na Margo i Angelikę. Nie wszystkim jednak spodobał się taki stan rzeczy. Amanda była wyraźnie zła na Maćka za to, że niektórzy z uczestników będą dostawać więcej jedzenia od innych i zaczęła podburzać inne farmerki. Najwyraźniej sama zapomniała, jak jeszcze nie tak dawno jako farmerka tygodnia celowo głodziła farmerów, by zobaczyć ich prawdziwe oblicze.

Niedługo później farmer tygodnia otrzymał od prowadzących list, w którym okazało się, że każdy z farmerów miał napisać list do swoich bliskich. Wielu uczestników uroniło łzy wzruszenia, a najbardziej poruszona była Renia.

W dalszej części dnia nadszedł czas na to, na co wszyscy czekali. Na farmie zjawił się odstrojony naj stróż w Boże Ciało Szymon, który urządził farmerom wielki test wiedzy o farmie i zaczął odpytywać uczestników z informacji zawartych z księdze farmy. Maciek jako farmer tygodnia był zwolniony z testu. Szymon zaś początkowo nie zdradził o co toczy się walka.

Najwięcej punktów zdobyła Renia i tym samym to ona wygrała wielki test wiedzy o farmie. Z kolei najmniej punktów miały Annie oraz Marta i jak się okazało będą musiały walczyć w dogrywce o być albo nie być na farmie! Marta miała wyjątkowe szczęście, gdyż padły dwa pytania o krowy, przy obrządku których Marta spędziła najwięcej czasu ze wszystkich farmerów. Marta wygrała dogrywkę a Annie musiała spakować swój tobołek i opuścić program.