„Farma 3” odcinek 36. Amanda i Maciej odpadną tuż przed finałem? Wszystko przez Margaret!

„Farma 3” odcinek 36 - co się wydarzyło?

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO ODCINKA „FARMY”

Oficjalnie rozpoczął się ostatni tydzień na farmie, w którym Amanda, Margaret, Renata, Angelika, Marcin i Maciek powalczą o miejsce w wielkim finale. Nastroje wśród uczestników były niezwykle pozytywne i nawet Amanda z Renią zdawały się być być ze sobą zaprzyjaźnione jak nigdy. Sielanka nie trwała jednak zbyt długo. Wszystko przez kłótnię Margo i Angie. Przez bolącą rękę Margaret, ta chciała by Angelika poczekała na nią z pracą. Angie jednak nie lubi siedzieć w miejscu i nic nie robić i zdenerwowana wygarnęła narzekającej Margo, że na miejscu jej córki, długo by z nią nie wytrzymała.

Niedługo później na farmie zjawiły się Marcelina i Ilona, które przyszły z pożegnalnym listem od Marty. O większości farmerów Marta wyraziła się dość naturalnie. Wyjątkiem była Margaret. W pożegnalnym słowie do Amandy, Marta napisała, by ta zrobiła z Magro porządek. W ostatnich zdaniach swojego listu Marta zdradziła, że trzyma kciuki za to, aby Angelika i Amanda znalazły się w finałowej trójce. Jednocześnie okazało się, że pieski, które od pewnego czasu są na farmie, po zakończeniu programu znalazły dom u Maćka i Margaret!