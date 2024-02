„Farma 3” odcinek 37. Sensacja tuż przed finałem programu! Amanda ma co świętować!

Początkowo to drużyna Marcina miała sporą przewagę, niestety z czasem ich przewaga mocno stopniała i to finalnie drużyny Macieja, Amandy i Margaret cieszyła się ze zwycięstwa i awansu do kolejnego odcinka. Obie drużyny dostały tyle samo punktów karnych, jednak to grupa Amandy przeszła tor jako pierwsza i nie wpłynęło to na losy rywalizacji.