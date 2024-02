„Farma 3” odcinek 25. Amanda jedną nogą poza programem! Teraz wszystko zależy od Maćka

Pod koniec dnia rozpoczęło się to, na co tak wszyscy długo czekali, czyli głosowanie! Głosy farmerów rozkładały się niezwykle równo. Margaret zagłosowała na Tobiasza. Annie oddała głos na Mateusza. Angelika wskazała na Tobiasza. Marcin i Renia zagłosowali na Amandę, a Marta wskazała na Mateusza. Oznaczało to, że nominowany Seweryn był już bezpieczny, a Amanda, Tobiasz i Mateusz mieli po dwa głosy. Na ten moment oznaczało to potrójny remis. O tym, kto opuści farmę miał zdecydować ostatni głos Maćka. Co ciekawe, jeśli oddał on swój głos na bezpiecznego już Seweryna, to oznaczałoby, że Amanda, Tobiasz i Mateusz żegnają się z programem. Kogo wskazał? O tym dowiemy się niestety dopiero w kolejnym odcinku.