„Farma 3” odcinek 28. Potężne problemy Amandy! Jej dni w programie są już policzone?

W międzyczasie Zima i Rafcyk z 1. edycji postanowili podzielić farmerów na dwie grupy, które zmierzą się ze sobą bitwie farmerskich talentów. Pierwsza grupa składała się z Marty, Seweryna, Margo, Angeliki i Maćka. W drugiej znaleźli się Renata, Amanda, Marcin, Tobiasz i Annie. Grupy miały za zadanie zmierzyć się ze sobą w 5 różnych konkurencjach: taniec, śpiew, moda, parodia i freestyle. Minimalnie lepsza okazała się druga grupa i w ramach nagrody mogła nominować do pojedynku jedną osobę z przegranej drużyny.

Kolejny poranek na farmie rozpoczął się od kolejnego spięcia między Renią i Amandą. Gdy Renata rozdzielała zadania farmerom, Amanda zaczęła mieć do niej pretensje, że źle rozdysponowała obowiązki i stwierdziła, że ta nie nadaje się na farmera tygodnia. Renia, powiem ci szczerze, że rozporządzanie bardzo słabe - skwitowała na odchodne Amanda.

W międzyczasie Amanda zdążyła wdać się w kolejną kłótnię. Tym razem z będącą z nią w sojuszu Annie. Annie zwróciła uwagę narzekającej na niemal wszystkich farmerów Amandzie, by przestała to robić, bo wprowadza nerwową atmosferę. Następnie wywiązała się między nimi ostra wymiana zdań i wzajemne obrzucanie się bluzgami. Tuż po kłótni okazało się, że nagle Annie zaczęła dogadywać się z... Renatą! Nie wróży to najlepiej Amandzie.