Festiwal Filmów Fabularnych. Gwiazdy w przerwie od pokazów cieszą się słońcem! Radosna Magdalena Cielecka i roześmiana Olga Bołądź

18 września rozpoczęło się największe święto kinomanów w Polsce - 48. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni . Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia:

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku, do roku 1986 FPFF organizowany był w Gdańsku, następnie jego siedzibą stała się Gdynia, a centrum festiwalowym – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej.

Co roku widzowie FPFF – bardzo często jako pierwsi w Polsce – mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów a także szereg nagród indywidualnych rywalizują najciekawsze rodzime filmy, premiery, debiuty i laureaci na międzynarodowych festiwalach filmowych.