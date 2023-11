Finalistki Miss Polski reprezentują Polskę na całym świecie! Mamy powody do dumy!

Koniec roku, to czas organizacji międzynarodowych konkursów piękności na całym świecie! Finalistki konkursu Miss Polski miały okazję reprezentować Polskę w różnych zakątkach świata, poznać inną kulturę, posmakować lokalnej kuchni i przede wszystkim spotkać kobiety, które podobnie jak one, mają ochotę zrobić coś dla innych i dla siebie.

Dokąd wybrały się finalistki Miss Polski?

Angelika Jurkowianiec – Miss Polski 2023 reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe, organizowanym w Salwadorze. Julia Marcinkowska – 1 Wicemiss Polski 2023 poleciała do Japonii na konkurs Miss International. Dominika Staniaszek – 2 Wicemiss Polski 2023 miała okazję poznać Albanię, podczas konkursu The Miss Globe. Dominika zakwalifikowała się do TOP15! Patrycja Jarocka – 3 Wicemiss Polski 2023 poznaje Malezję na konkursie Miss Tourism International. Wielki finał już 25 listopada. Niedawno z Chin wróciła Oliwia Mikulska, która na konkursie Miss Friendship International zdobyła tytuł 1 Wicemiss! Na przełomie roku do Kolumbii wylatuje Aleksandra Klepaczka – Miss Polski 2022! Weźmie udział w konkursie Reinado Del Cafe Internacional.

Na co zwracają uwagę Organizatorzy międzynarodowych konkursów piękności?

Organizatorzy każdego konkursu stawiają nacisk na inne wartości. Dla jednych ważna jest promocja swojego kraju, dla innych angażowanie finalistek w akcje mające na celu pomaganie innym, a jeszcze inne promują talenty finalistek. W konkursie Miss Universe każda z finalistek przygotowuje projekt w ramach akcji „VOICE FOR CHANGE”. Angelika Jurkowianiec zajęła się propagowaniem badań i profilaktyki jako metody wczesnego wykrywania chorób i zapobiegania im co jest zgodne z jej zaangażowaniem jako Miss Polski i wykształceniem. Finalistki konkursu Miss International angażują się w projekt „Beauties for SDGS” związany ze zrównoważonym rozwojem. Julia Marcinkowska w ramach tego wyzywania przygotowała projekt związany z rozwojem dzieci poprzez muzykę.

Finałowa Gala Miss Polski to dopracowane do ostatniego szczegółu widowisko telewizyjne I przygotowania do występu na scenie trwają naprawdę długo. Jednak nie każdy z organizatorów stawia sobie za cel organizację tak spektakularnego finału. Czasem finałową galę poprzedzają zaledwie 2-3 dni prób. Niektóre konkursy jak Miss Universe stawiają na show a niektóre jak Miss International są skupione na promocji kultury kraju, w którym odbywa się gala.

Jak wyglądają przygotowania do udziału w międzynarodowym konkursie piękności?

Każdy organizator przygotowuje specjalny brief, zawierający informacje dotyczące konkursu. Określa jakie zdjęcia finalistki należy przygotować jeszcze przed wylotem na konkurs – zwykle są to portrety oraz zdjęcia w różnych kreacjach. Jakie materiały video promujące uczestniczkę konkursu i jej kraj. Jaką garderobę powinna z sobą zabrać. Duży nacisk kładzie się na wybór kreacji wieczorowej, w której finalistka zaprezentuje się na scenie oraz przygotowanie stroju narodowego. Bardzo często na konkursach organizowany jest konkurs dla najlepszej kreacji wieczorowej lub stroju narodowego.

Prezentacje w strojach narodowych zawsze budzą wiele emocji. Najpewniej dlatego, że widzowie nie do końca rozumieją zamysł tego wydarzenia. Kostium narodowy to strój sceniczny, który ma symbolizować kraj z jakiego pochodzą reprezentantki. Strój jest jak kostium teatralny a prezentacja go przybiera formę małego spektaklu. Często na scenach największych konkursów piękności, np. Miss Universe, Miss Supranational czy Miss International widzimy kosztowne suknie haute couture które są przygotowywane przez najlepszych projektantów przez wiele miesięcy. Kraje Azji i Ameryki Południowej słyną z tego, że ich reprezentantki zakładają stroje, których rozmach wykonania i zaangażowane środki przyprawiają o zawrót głowy.

Co robią miss podczas zgrupowania, które poprzedza finałową galę?

Pierwsze dni po przylocie to udział w sesjach zdjęciowych do oficjalnych materiałów promocyjnych konkursu oraz nagrania video, prezentujące finalistki oraz partnerów konkursu. To świetny czas, aby uczestniczki konkursu mogły lepiej się poznać. Kolejne dni to zwiedzanie kraju, udział w oficjalnych spotkaniach, akcjach charytatywnych, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących danemu konkursowi. Prawdę mówiąc podczas zgrupowania doba zawsze jest za krótka!

Preeliminacje – co to jest?

Bardzo ważnym elementem każdego zgrupowania są preeliminacje, czyli rozmowy z jury, które mają pomóc im wyłonić laureatki konkursu. To moment, w którym każda z finalistek może powiedzieć nie tylko dlaczego zasługuje na tytuł, ale przede wszystkim jak chciałaby go wykorzystać. To czas, kiedy jurorzy mogą bliżej poznać każdą z kandydatek.

Preeliminacje są także tym, czym najbardziej interesują się fani konkursów na całym świecie. To czas, gdy szeroko komentuje się każdy szczegół garderoby, przygotowanie i zaangażowanie reprezentantek i ich krajów. Wsparcie jakie dziewczyny otrzymują w tych dniach od swoich fanów, w krajach które reprezentują ma ogromne znaczenie. Publikacje, wsparcie medialne oraz zaangażowanie w Internecie ma niewątpliwy wpływ na to, jak postrzegane są uczestniczki. To właśnie dlatego kraje, takie jak USA, Wenezuela, Indie, Filipiny, Puerto Rico czy Kolumbia są najczęściej pojawiającymi się w TOP konkursów na świecie.

Warto zaznaczyć, że finalistki obserwowane są podczas całego zgrupowania, natomiast podczas preeliminacji zapadają pierwsze decyzje dotyczące wyboru laureatek konkursu. Występ na scenie to przysłowiowa wisienka na torcie.

Wielki finał

Uczestniczki konkursu często w ogólne nie pamiętają co się działo na scenie – takie wielkie towarzyszą im emocje. Wszystkie nasze reprezentantki podkreślają, że cudownie zostać zauważonym i docenionym, ale tak naprawdę doceniają czas, który spędziły w towarzystwie fantastycznych koleżanek z różnych zakątków globu. Dla wielu z nich udział w międzynarodowym konkursie piękności to ogromna motywacja do osiągania swoich własnych celów i niewątpliwa motywacja do działania.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w międzynarodowym konkursie piękności?

Pierwszy krok, to wysłanie zgłoszenia do kolejnej edycji Miss Polski! Właśnie rozpoczynamy poszukiwania uczestniczek kolejnej edycji konkursu Miss Polski. Pierwszy casting do konkursu Miss Polski 2024 odbędzie się w połowie grudnia w Warszawie!

Casting – jak otrzymać zaproszenie?

Dziewczyny, które marzą o tytule najpiękniejszej Polki i udziale w międzynarodowych konkursach piękności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.misspolski.pl i poczekać na zaproszenie na casting.

Jakie trzeba spełnić wymagania?

Organizatorzy poszukują bezdzietnych panien, w wieku 18 – 27 lat, które posiadają obywatelstwo polskie.