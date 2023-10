Angelika Jurkowianiec będzie reprezentować Polskę na Miss Universe Poland 2023! Piękna Miss Polski 2023 zachwyci świat swoją urodą? Krzysztof Połaski

Angelika Jurkowianiec – Miss Polski 2023 będzie reprezentować Polskę w konkursie Miss Universe 2023, który odbędzie się w Salwadorze! Wielki finał już 18 listopada, poprzedzi go zgrupowanie finalistek konkursu. Konkurs Miss Universe jest organizowany po raz 72. Do tej pory jeszcze żadna Polka nie stanęła na podium. Angelika wylatuje do Salwadoru już 3 listopada! Czy uda jej się zdobyć koronę Miss Universe?