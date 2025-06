„Dziedzictwo” odcinek 598. Nikczemność Idrisa nie ma granic! Niecny cel jest ważniejszy niż życie własnej siostry! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Duygu przypadkowo słyszy rozmowę Alego i Sultan, z której dowiaduje się, że mężczyzna nadal ją kocha. Mimo to, policjantka nie chce dopuścić do rozstania jej dawnego narzeczonego z Yagmur, bo jest przekonana, że jego nowa partnerka spodziewa się dziecka. Postanawia pomóc kobiecie naprawić relacje z Alim!



Yaman i Nana jadą razem do zegarmistrza Velego, a w drodze powrotnej zostają napadnięci przez ludzi Karakoca. Kirimliemu udaje się uniknąć śmierci, ale gangsterzy uprowadzają opiekunkę Yusufa. Idris namawia wspólnika, aby wykorzystał jego siostrę jako przynętę i zwabił Yamana w zasadzkę. Nana próbuje się wymknąć i dzwoni do Idrisa, żeby jej pomógł. Z kolei brat udaje, że źle ją słyszy i przerywa połączenie. W tym czasie Yaman ze swoimi ludźmi próbują odnaleźć uprowadzoną i poznać tożsamość nowego wroga.