„Dziedzictwo” odcinek 599. Tego się nie spodziewała! Plan Alego łamie serce Yagmur. Posunie się do ostateczności? [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 599. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Co się wydarzy? Serce Duygu krwawi, ale policjantka doradza Yagmur, co robić, by zdobyć miłość Alego. Mimo to, Ali ma inne plany... Takie, które złamią serce Yagmur! Tymczasem Yaman jest dla Nany ostatnią deską ratunku! Przybywając na pomoc, sam wpada w pułapkę...