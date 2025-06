Cavidan zauważa, że Sila chce ujawnić Kuzeyowi prawdziwą tożsamość Alpera i powiedzieć o jego romantycznym spotkaniu z Hulyą. Kobieta próbuje uprzedzić córkę i rzuca się pod nadjeżdżający samochód. Wypadek okazuje się niegroźny, lecz z powodu zamieszania Kuzey nie poznaje prawdy.



Sila jednak nie odpuszcza i ma zamiar wyjawić prawnikowi plan wobec nikczemnych zamiarów Alpera.



– Nie rób tego. To nie tak, jak myślisz – prosi ją niedoszły narzeczony.



– Kłamiesz – oskarża go dziewczyna.



– Co? Nie można się zakochać? Nie psuj mi przyszłości – próbuje wytłumaczyć się Alper.



– Nie wiem, co kombinujesz, lecz Kuzey będzie wiedział – oświadcza Sila.



Do ich rozmowy dołącza Hulya, która też prosi służącą, aby niczego nie mówiła jej bratu. Wtedy zjawia się Kuzey. Siostra próbuje mu wmówić, że kilku mężczyzn próbowało okraść ją nad morzem, a Alper przegonił od niej oszustów. Czy prawnik uwierzy w kłamstwa Hulyi o Alperze?