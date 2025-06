„Stawka większa niż życie” powraca! Legendarny serial zrobi furorę tak samo, jak 60 lat temu?

Akcja serialu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Stanisław Kolicki, młody Polak, ucieka z niemieckiej niewoli i trafia na stronę radziecką. Tam okazuje się, że jest łudząco podobny do porucznika Abwehry, który trafił do sowieckiej niewoli. Po intensywnym szkoleniu Kolicki przyjmuje jego tożsamość i jako Hans Kloss - agent J-23 zaczyna prowadzić działalność szpiegowską po stronie wroga. Dzięki zaangażowaniu i świetnie odegranej roli niemieckiego oficera przekazuje cenne informacje Armii Czerwonej. Każdy odcinek serialu to nowa misja i nowe wyzwania. Agent J-23 to bohater nie tylko inteligentny i opanowany, ale też nieustraszony i bardzo skuteczny. Jego niezawodna intuicja pozwala mu wyjść cało z każdej opresji.