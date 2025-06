Sureyya zaprasza Zeynep i Halila na śniadanie w ogrodzie. Dzieci z okolicy zbierają się w świetlicy, żeby obejrzeć teatrzyk. Cemil czeka przed szkołą Merve, ale dziewczyna go nie zauważa i wsiada do samochodu z innym. Alper dostrzega Zeynep i Halila trzymających się za ręce i zaczyna obmyślać zemstę. Zrezygnowana Feriha zwraca się do Yusufa z prośbą o pomoc.