Festiwal Piękna coraz bliżej! To one powalczą o tytuł Miss Supranational i Miss Polski 2025!

W prestiżowym konkursie nasz kraj będzie reprezentowała Kasandra Zawal – Miss Polski 2024. Polska kandydatka do korony Miss Supranational 2025 jest dziennikarką, prowadzi format „Rozmowy Koronowane”, do którego zaprasza osoby związane ze światem Miss Polski, by wzmocnić więzi i promować ideę siostrzeństwa. Angażuje się także w wiele akcji charytatywnych, aktywnie wspiera polską transplantologię, a sygnet Miss Polski, który przekazała na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, został wylicytowany za ponad 17 000 zł.