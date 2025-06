Jak powstał festiwal w Opolu? Tu rodziły się gwiazdy, a publiczność płakała, słuchając Kory czy Jana Pietrzaka. To warto wiedzieć o KFPP

Główna nagroda na pierwszym KFPP została przyznana utworowi „Okularnicy". Choć dziś kojarzymy go raczej ze Sławą Przybylską, w 1963 roku na festiwalu zaśpiewała go Kazimiera Utrata. Nagrodzeni zostali twórcy: Jarosław Abramow i Agnieszka Osiecka. Pozornie niewinna piosenka o okularnikach miała podtekst polityczny. Nie uszło to uwagi prężnie działającej w PRL cenzurze. Agnieszce Osieckiej kazano nawet zmienić słowa. Początkowo brzmiały one: „Potem żyją na wsi w mieście, za te polskie tysiąc dwieście”. Cenzura kazała podnieść autorce przychód rzeczonej pary do dwóch tysięcy złotych. Sama Osiecka otrzymała w Opolu za wygraną cztery tysiące złotych, co było wówczas ogromną kwotą.