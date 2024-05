Izabela Trojanowska debiutowała w Opolu jako 16-latka. Zjadliwa prasa sprawiła, że przez lata jej unikała! Gdy wróciła, rozpaliła widownię

61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu

Izabela Trojanowska w Opolu

W marcu 1980, za namową męża, Trojanowska zwróciła się do Romualda Lipki z prośbą o stworzenie rockowej aranżacji do utworu „Liczy się tylko czas”. To zaowocowało stałą współpracą, a ich pierwsza wspólna piosenka, „Tyle samo prawd ile kłamstw”, dotarła do pierwszego miejsca radiowej listy przebojów Studio Gama. Za utwór otrzymała nagrodę publiczności w programie Fonogama i wystąpiła z nim w koncercie „Od Opola do Opola” na 18. KFPP w Opolu. Wystartowała także z utworem „Wszystko czego dziś chcę” w konkursie „Premier”. Za swój występ została uhonorowana nagrodą za interpretację i otrzymała tytuł Miss Obiektywu.