Ruszył nowy program Małgorzaty Ohme w TVP Info. „Rozmowy nocą” codziennie o 23:15

„Rozmowy nocą” to nowy program na żywo, która będzie pojawiać się na antenie TVP Infood poniedziałku do piątku godz. 23.15, począwszy od 9 czerwca. Program ma formę interaktywną, w której widzowie mogą zadzwonić do studia i porozmawiać z prowadzącymi: Tomaszem Kwaśniewskim, Małgorzatą Ohme, Jackiem Szymczakiem oraz z wybranymi ekspertami.