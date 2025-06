Cayetana udaje się do szkoły Tirsa i podaje mu truciznę. Teresa i Mauro zabierają go do siebie i walczą o jego życie. Cayetana ma wyrzuty sumienia. Felipe informuje ją, że Teresa wniosła przeciwko niej sprawę do sądu o uzurpację tożsamości; blefuje i obserwuje jej reakcję. Simon prosi Remedios, by zeznawała przeciwko pułkownikowi. Chce go oskarżyć o zabójstwo żony. Celia godzi się, by Felipe ją dyskretnie adorował. Rosina i Leandro dowiadują się, że Leonor była konkubiną Maria Melera. Liberto postanawia ostatecznie się z nim rozmówić.