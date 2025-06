„Bałtyk” [RECENZJA]. Pani Miecia to królowa Łeby! Oceniamy film Igi Lis! Krzysztof Połaski

Iga Lis zaliczyła mocne wejścia do świata kina. Jej pełnometrażowy dokument pt. „Bałtyk”, który chwilę temu był prezentowany na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a teraz mogą oglądać go widzowie festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, zbiera same pochwały i generuje duże zainteresowanie. I nie ma czemu się dziwić, bo to kawał naprawdę dobrego kina. Sprawdźcie naszą recenzję.