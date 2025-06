Tak mieszka Robert Lewandowski z żoną i dzieciakami. Widzieliście jego luksusową posiadłość pod Barceloną?

Robert i Anna Lewandowscy wraz z córkami pod koniec lata 2022 roku na stałe przenieśli się z Monachium do słonecznej Hiszpanii. To jeden z ich ulubionych krajów, bo w 2021 roku kupili tu już luksusowy dom za ok. 3,6 miliona euro, który jest zlokalizowany w zachodniej części Majorki. Rezydencja Lewandowskich na wyspie sąsiaduje m.in. z posiadłościami hollywoodzkich gwiazd. Tu ma swój letni dom m.in. Brad Pitt czy Catherine Zeta-Jones.